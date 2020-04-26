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Общество

Псковские пожарные возложили цветы к мемориалу «Псковичам – жертвам Чернобыля»

Псковские пожарные почтили память жертв аварии в Чернобыле. Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Псковской области.

В Международный день памяти о чернобыльской катастрофе пожарные Пскова возложили гирлянду и цветы к мемориальному знаку «Псковичам – жертвам Чернобыля». Как сообщили Псковскому агентству информации в региональном управлении МЧС России, память погибших в аварии на Чернобыльской АЭС почтили пожарные первого пожарно-спасательного отряда ФПС ГПС главного управления МЧС России по Псковской области.

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Псковской области.

26 апреля является Днем участников ликвидации последствий радиационных аварий и катастроф.  34 года тому назад произошла одна из крупнейших техногенных катастроф ХХ века – авария на Чернобыльской АЭС.

Взрыв произошел во время проведения проектных испытаний одной из систем обеспечения безопасности в 1 час 23 минуты 40 секунд по московскому времени. Взрыв полностью разрушил активную зону и всю верхнюю часть здания реактора, сильно пострадали и другие сооружения. Барьеры и системы безопасности, защищавшие окружающую среду от радионуклидов, были уничтожены.

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Псковской области.

На место происшествия прибыли пожарные, которые оперативно локализовали пожар, не дав огню перекинутся на соседние энергоблоки. К сожалению, спасатели не имели средств защиты от радиации. Пожарные получили огромные дозы радиации и впоследствии почти все умерли от лучевой болезни.

В дальнейшем для ликвидации последствий аварии были направлены воинские части как регулярные, так и составленные из срочно призванных резервистов. Ликвидаторы работали в опасной зоне посменно: те, кто набрал максимально допустимую дозу радиации, уезжали, а на их место приезжали другие. Всего в ликвидации приняло участие более 700 тысяч человек, в том числе и жители Псковской области.

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Псковской области.

В 1996 году в сквере Павших борцов был установлен знак «Псковичам – жертвам Чернобыля». 

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