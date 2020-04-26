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Общество

Спрос псковичей на товары для здоровья в интернет-магазине вырос на 4495%

В десятки раз вырос спрос на средства индивидуальной защиты, антисептики и таблетки в интернет-магазине. Фото: Дарья Хваткова.

Во время самоизоляции спрос псковичей на товары для здоровья в известном интернет-магазине увеличился на 4495%, также у жителей Псковской области вырос интерес к онлайн-покупкам продуктов питания, детского питания, электроники и строительных инструментов. Корреспондент Псковского  агентства информации пообщался с аналитиками международного интернет-магазина Wildberries и выяснил, стали ли жители Псковской области чаще совершать онлайн-покупки и на какие категории товаров спрос вырос в десятки раз.

Продажи Wildberries по Псковской области в первые три недели самоизоляции, с 30 марта по 19 апреля, выросли на 160%, если считать товары поштучно. Однако доставки предметов повседневного спроса в Псковскую область выросли в десятки раз по сравнению с прошлым годом, продажи увеличились на тысячи процентов.

В эти дни продажи товаров для здоровья на Wildberries выросли на 4495%, строительных инструментов – на 2680%, продуктов питания – на 1165%, детского питания – на 770%, электроники – 560%, хозяйственных товаров – на 180%, а товаров для новорожденных (средств гигиены, аксессуаров для кормления) – на 140%.

«Мы планируем и дальше развивать логистические мощности компании, открывать новые пункты выдачи заказов Wildberries в населенных пунктах Псковской области и прогнозируем дальнейший рост продаж и количества доставок в регионе», - отметили в Wildberries.

Также в компании рассказали, что в апреле количество пользователей интернет-магазина в возрасте от 55 лет выросло втрое.

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