В известном интернет-магазине количество покупателей старше 55 лет увеличилось втрое

15:16, 26 апреля 2020, ПАИ

Во время самоизоляции пожилые люди стали чаще пользоваться услугами интернет-магазинов. Псковское агентство информации выяснило, как изменился спрос на доставку товаров в Псковской области в популярном магазине Wildberries.

В компании рассказали, что общий спрос на товары увеличился на 160% по сравнению с прошлым годом. Однако во время самоизоляции, с 30 марта по 19 апреля, псковичи стали заказывать в десятки раз больше товаров некоторых категорий: товары для здоровья (спрос увеличился на 4495%), строительные инструменты (спрос увеличился на 2680%), продукты питания (спрос увеличился на 1165%) и некоторые другие.

В интернет-магазине Wildberries и дальше прогнозируют рост популярности интернет-торговли среди жителей Псковской области.

«Мы понимаем, что в ближайшее время социальная значимость интернет-торговли продолжит расти: все больше жителей нашей страны будут совершать покупки онлайн, аудитория интернет-покупателей будет расширяться, в том числе благодаря увеличению количества покупателей из небольших населенных пунктов страны и покупателей в возрасте от 55 лет, количество которых на Wildberries в апреле выросло втрое», - ответили корреспонденту ПАИ в пресс-службе компании.