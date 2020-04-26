97% населения Псковской области пользуются услугой по вывозу мусора

16:30, 26 апреля 2020, ПАИ

В Псковской области 97% населения пользуются услугой по вывозу мусора. 2,3 тысячи населенных пунктов в регионе охвачены услугой регоператора по обращению с ТКО. Об этом сообщил губернатор Михаил Ведерников в своем Instagram.

«Вряд ли сейчас в Псковской области есть организация, которая собирает больше камней, чем наш областной регоператор. Многие претензии абсолютно справедливы. Однако и объём работы, который делает компания, внушительный – в настоящее время услугой по вывозу мусора охвачено 97% населения или 2,3 тысячи населённых пунктов», - сообщил глава Псковской области.

Губернатор подчеркнул, что компания совершенствует логистику с каждым месяцем. «Даже сравнивать нельзя то, что было на старте, с тем, к чему регоператор пришёл сейчас», - отметил Михаил Ведерников.

К началу мая организация планирует выйти с частной коммерческой инициативой по вопросу строительства экотехнопарка. Власти Псковской области окажут необходимое содействие, чтобы этот масштабный проект был реализован в кратчайшие сроки.

Подготовленный проект псковского экотехнопарка власти анонсируют после майских праздников.