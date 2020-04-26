Борону, бензопилу и металлические ворота украли жители Псковской области
Полицейские раскрыли несколько краж, совершенных на прошлой неделе в разных населенных пунктах Псковской области. Подробности Псковскому агентству информации рассказали в пресс-службе управления МВД России по Псковской области.
Вечером 22 апреля из дома в деревне Курочкино Новосокольнического района 32-летний безработный мужчина украл спутниковый приемник. Краденое имущество полицейские изъяли, злоумышленник дал признательные показания.
В поселке Локня двое безработных обворовали дачный дом на Школьном переулке – преступники похитили тракторную борону и металлические ворота. Похищенное изъято.
21 апреля из дачного дома пенсионерки в деревне Заречье Порховского района украли бензопилу. В этой краже подозреваются 38-летний безработный и ранее судимый житель Порхова и 36-летняя женщина, проживающая в Ленинградской области. Они признались в преступлении, полиция открыла уголовное дело по факту кражи.