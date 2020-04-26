26 апреля отмечается Всемирный день породнённых городов

20:02, 26 апреля 2020, ПАИ

26 апреля, в последнее воскресенье апреля, отмечается Всемирный день породнённых городов. Об этом сообщает calend.ru. Праздник проводится по решению Всемирной федерации породненных городов (ВФПГ) – международной организации, которая призвана укрепить дружественные свяи между городами различных государств.

Псков тесно сотрудничает с 17 зарубежными партнерами. С городом Арль (Франция) – около 30 лет, с городом Куопио (Финляндия) – около 40 лет, с городами Мяньян (Китай), Неймеген (Нидерланды) – около 20 лет, с городами Нойсс, Гера (Германия), Норртелье (Швеция) – более 10 лет. Также Псков поддерживает дружеские отношения с городами Перт (Шотландия), Роанок (Штат Вирджиния, США), Бостон (штат Массачусетс, США), Валмиера, Даугавпилс и Резекне (Латвийская Республика), Тарту (Эстонская Республика), Белосток (Польша), Витебск (Белоруссия), с Черниговом (Украина) и Дербентом (Дагестан, Россия).

В Пскове есть сквер Породненных городов – часть набережной реки Великой в центре города, между Ольгинским мостом и улицей Профсоюзной. На центральной дорожке сквера установлены бетонные кубы с гербами Пскова и его городов-побратимов. Рядом с каждым из таких кубов растут по два дерева.