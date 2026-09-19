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Политика

Избиратели активно голосуют в районах Псковской области

Избиратели активно голосуют на выборах депутатов Государственной Думы РФ девятого созыва и Законодательного Собрания области восьмого созыва в муниципалитетах Псковской области.

  • Голосование в районах Псковской области
    Фото: ТИК Себежского района, «Новая жизнь», «Плюсский край», «Наш путь», «Струги»
  • Голосование в районах Псковской области
    Фото: ТИК Себежского района, «Новая жизнь», «Плюсский край», «Наш путь», «Струги»
  • Голосование в районах Псковской области
    Фото: ТИК Себежского района, «Новая жизнь», «Плюсский край», «Наш путь», «Струги»
  • Голосование в районах Псковской области
    Фото: ТИК Себежского района, «Новая жизнь», «Плюсский край», «Наш путь», «Струги»
  • Голосование в районах Псковской области
    Фото: ТИК Себежского района, «Новая жизнь», «Плюсский край», «Наш путь», «Струги»
  • Голосование в районах Псковской области
    Фото: ТИК Себежского района, «Новая жизнь», «Плюсский край», «Наш путь», «Струги»
  • Голосование в районах Псковской области
    Фото: ТИК Себежского района, «Новая жизнь», «Плюсский край», «Наш путь», «Струги»
  • Голосование в районах Псковской области
    Фото: ТИК Себежского района, «Новая жизнь», «Плюсский край», «Наш путь», «Струги»
  • Голосование в районах Псковской области
    Фото: ТИК Себежского района, «Новая жизнь», «Плюсский край», «Наш путь», «Струги»
  • Голосование в районах Псковской области
    Фото: ТИК Себежского района, «Новая жизнь», «Плюсский край», «Наш путь», «Струги»
  • Голосование в районах Псковской области
    Фото: ТИК Себежского района, «Новая жизнь», «Плюсский край», «Наш путь», «Струги»
  • Голосование в районах Псковской области
    Фото: ТИК Себежского района, «Новая жизнь», «Плюсский край», «Наш путь», «Струги»
  • Голосование в районах Псковской области
    Фото: ТИК Себежского района, «Новая жизнь», «Плюсский край», «Наш путь», «Струги»
  • Голосование в районах Псковской области
    Фото: ТИК Себежского района, «Новая жизнь», «Плюсский край», «Наш путь», «Струги»
  • Голосование в районах Псковской области
    Фото: ТИК Себежского района, «Новая жизнь», «Плюсский край», «Наш путь», «Струги»
  • Голосование в районах Псковской области
    Фото: ТИК Себежского района, «Новая жизнь», «Плюсский край», «Наш путь», «Струги»
  • Голосование в районах Псковской области
    Фото: ТИК Себежского района, «Новая жизнь», «Плюсский край», «Наш путь», «Струги»
  • Голосование в районах Псковской области
    Фото: ТИК Себежского района, «Новая жизнь», «Плюсский край», «Наш путь», «Струги»
  • Голосование в районах Псковской области
    Фото: ТИК Себежского района, «Новая жизнь», «Плюсский край», «Наш путь», «Струги»

Избирательные участки будут работать 19 и 20 сентября с 08:00 до 20:00. Всего в Псковской области открылось 567 избирательных участков. На каждом из них установлено видеонаблюдение или видеорегистрация, а сигнал с 211 участков будет поступать в Центр общественного наблюдения.

Псковичи могут проголосовать непосредственно на участке, на дому по предварительной заявке или дистанционно в электронном формате. В дистанционном электронном голосовании (ДЭГ) примет участие 53 791 избиратель. Проголосовать дистанционно можно на платформе vybory.gov.ru.

ДЭГ доступно до 20:00 20 сентября. При этом участники дистанционного голосования смогут отдавать свои голоса и ночью.

Избирателям рекомендуют при голосовании использовать стационарное проводное подключение к интернету. В Псковской области работает более 230 точек общественного Wi-Fi. Они обеспечивают доступ к порталу ДЭГ в том числе при ограничениях мобильного интернета. Найти ближайшую точку можно с помощью интерактивной карты wifi-map.pskov.ru: специальная кнопка «ЕДГ-2026» показывает проверенные точки, готовые к работе в дни голосования. Адрес ближайшего бесплатного Wi-Fi также подскажет региональный чат-бот @pskovwifi_bot в мессенджере MAX.

С 18 по 20 сентября во всех 26 муниципальных образованиях Псковской области рядом с избирательными участками будут работать передвижные медицинские пункты. Здесь можно измерить артериальное давление, пройти профилактический медицинский осмотр, принять участие в диспансеризации и сделать прививку от гриппа.

Для выборов депутатов Законодательного Собрания Санкт-Петербурга в Псковской области работает 20 экстерриториальных избирательных участков. Воспользоваться ими смогут петербуржцы, которые находятся в регионе в дни голосования.

Ещё пять передвижных избирательных участков действует на границе России с Латвией и Эстонией – в Себежском, Пыталовском и Печорском районах. Сегодня, 19 сентября, проголосовать на передвижных участках можно с 09:00 до 17:00, 20 сентября – с 09:00 до 16:00.

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