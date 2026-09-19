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Политика

Псковский омбудсмен проверил ход голосования в учреждениях УФСИН России

Уполномоченный по правам человека в Псковской области Дмитрий Шахов совместно с членами ОНК, которые являются официальными наблюдателями от Общественной палаты Псковской области, посетил ряд избирательных участков, а также организацию выездного голосования в СИЗО-1, Исправительном центре УФСИН России, расположенном в Пскове. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе омбудсмена.

Фото здесь и далее предоставил Дмитрий Шахов

В Исправительном центре в выборах приняли участие 36 граждан, отбывающих наказание в виде принудительных работ. По мнению Дмитрия Шахова, голосование прошло в соответствии с законодательством России, все участники имели возможность ознакомиться с информацией о кандидатах и осознанно, свободно и без принуждения принять участие в тайном голосовании. Со стороны избирательной комиссии были выполнены все проверочные мероприятия: гражданам, зарегистрированным в других регионах страны, были предоставлены бюллетени по выборам только в Государственную Думу, а жителям Псковской области ещё и в региональный законодательный орган власти.

В СИЗО-1 право голосовать получили только 128 граждан России. Иностранные граждане и граждане России, находящиеся в СИЗО и имеющие вступившие в законную силу приговоры судов о лишении свободы, не принимали участие в голосовании. В Псковском СИЗО проголосовал, исполнив свой гражданский долг и реализовав своё активное избирательное право, и один из руководителей федеральной политической партии.

Как отметил псковский омбудсмен, всем голосовавшим было обеспечено право на информацию о кандидатах и политических партиях, а также свободное (без принуждения) и тайное голосование.

Также в Псковской области правоохранительные органы и избирательные комиссии обеспечили активное избирательное право 23 граждан, находящихся под домашним арестом. Жалоб на нарушение избирательных прав граждан к уполномоченному по правам человека не поступало.

Таким образом, свои избирательные права смогли реализовать более 400 граждан России, обладающих активным избирательным правом и находящихся под надзором УФСИН России по Псковской области.

Напомним, что в Псковской области проходит пять избирательных кампаний: выборы депутатов Госдумы РФ девятого созыва, депутатов Законодательного Собрания Псковской области восьмого созыва и дополнительные выборы депутатов в собраниях депутатов Новоржевского, Невельского и Псковского муниципальных округов. Проголосовать можно будет в один из трёх дней – 18, 19 или 20 сентября.

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