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Общество

Свято-Троицкий собор Пскова запустил YouTube-канал

У Свято-Троицкого кафедрального собора города Пскова появился свой YouTube-канал. «Приглашаем всех подписаться на наш канал, который мы постараемся сделать максимально интересным и полезным для вас», - сообщается в группе собора «ВКонтакте».

На канале уже появилось около десяти видеозаписей с богослужений в Троицком соборе Псковского кремля.

Также в группе собора «ВКонтакте» проходят прямые трансляции богослужений.

В Псковской области запрет на посещение храмов продлили до 15 мая.

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