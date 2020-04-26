Свято-Троицкий собор Пскова запустил YouTube-канал

20:56, 26 апреля 2020, ПАИ

У Свято-Троицкого кафедрального собора города Пскова появился свой YouTube-канал. «Приглашаем всех подписаться на наш канал, который мы постараемся сделать максимально интересным и полезным для вас», - сообщается в группе собора «ВКонтакте».

На канале уже появилось около десяти видеозаписей с богослужений в Троицком соборе Псковского кремля.

Также в группе собора «ВКонтакте» проходят прямые трансляции богослужений.

В Псковской области запрет на посещение храмов продлили до 15 мая.