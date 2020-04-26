0
22:05
Останки двух солдат и котелок с подписью «Вася» нашли поисковики в Себежском районе
20:56
Свято-Троицкий собор Пскова запустил YouTube-канал
20:26
Глава Роспотребнадзора не исключает, что Россия избежит пика коронавируса
18:12
Впервые в мире российские десантники прыгнули с парашютами с высоты 10 км в Арктике (ВИДЕО)
17:40
Иван Цецерский записал видео о своей самоизоляции
16:17
В 9 миллиардов рублей обойдется Псковской области сохранение экономики в условиях пандемии
14:33
Спрос псковичей на товары для здоровья в интернет-магазине вырос на 4495%
Еще новости
Общество

В мире зарегистрировано 2,8 млн случаев заражения коронавирусом

По данным Всемирной организации здравоохранения, в мире зафиксировано более 2,8 миллиона инфицированных коронавирусом - 2 810 325 подтвержденных случаев.

За последние сутки число заболевших увеличилось на 93 109. За всё время пандемии стали жертвами коронавируса 193 825 человек. Больше всего фактов заражения COVID-19 зафиксировано в Европе - 1 341 851 и Америке - 1 094 846.

В России за последние сутки подтвердился 6361 случай коронавируса.

В Псковской области болеют коронавирусом 122 человека.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Поддерживаете ли вы меры по борьбе с коронавирусом, предпринимаемые региональными властями?
Проголосовать >>>
  • Сюжет
  • Китайский коронавирус
Псковским предпринимателям компенсируют расходы на услуги ЖКХ, свет и аренду В мире зарегистрировано 2,8 млн случаев заражения коронавирусом Расписание трансляций богослужений в Псково-Печерском монастыре на неделю 874 военнослужащих в России заразились коронавирусом Песков уверен, что Путин становится экспертом в вирусологии Глава Роспотребнадзора не исключает, что Россия избежит пика коронавируса Иван Цецерский записал видео о своей самоизоляции Валентина Матвиенко: Я бы посоветовала на этот год не планировать зарубежных поездок Сотрудники российских банков будут жить на работе В 9 миллиардов рублей обойдется Псковской области сохранение экономики в условиях пандемии
Посмотреть все материалы сюжета >>>

Останки двух солдат и котелок с подписью «Вася» нашли поисковики в Себежском районе
26 апреля 2020
Останки двух солдат и котелок с подписью «Вася» нашли поисковики в Себежском районе
Свято-Троицкий собор Пскова запустил YouTube-канал
26 апреля 2020
Свято-Троицкий собор Пскова запустил YouTube-канал
Глава Роспотребнадзора не исключает, что Россия избежит пика коронавируса
26 апреля 2020
Глава Роспотребнадзора не исключает, что Россия избежит пика коронавируса
Впервые в мире российские десантники прыгнули с парашютами с высоты 10 км в Арктике (ВИДЕО)
26 апреля 2020
Впервые в мире российские десантники прыгнули с парашютами с высоты 10 км в Арктике (ВИДЕО)
Иван Цецерский записал видео о своей самоизоляции
26 апреля 2020
Иван Цецерский записал видео о своей самоизоляции
В 9 миллиардов рублей обойдется Псковской области сохранение экономики в условиях пандемии
26 апреля 2020
В 9 миллиардов рублей обойдется Псковской области сохранение экономики в условиях пандемии
Спрос псковичей на товары для здоровья в интернет-магазине вырос на 4495%
26 апреля 2020
Спрос псковичей на товары для здоровья в интернет-магазине вырос на 4495%
Псковские пожарные возложили цветы к мемориалу «Псковичам – жертвам Чернобыля»
26 апреля 2020
Псковские пожарные возложили цветы к мемориалу «Псковичам – жертвам Чернобыля»

Идет загрузка...