В мире зарегистрировано 2,8 млн случаев заражения коронавирусом
По данным Всемирной организации здравоохранения, в мире зафиксировано более 2,8 миллиона инфицированных коронавирусом - 2 810 325 подтвержденных случаев.
За последние сутки число заболевших увеличилось на 93 109. За всё время пандемии стали жертвами коронавируса 193 825 человек. Больше всего фактов заражения COVID-19 зафиксировано в Европе - 1 341 851 и Америке - 1 094 846.
В России за последние сутки подтвердился 6361 случай коронавируса.
В Псковской области болеют коронавирусом 122 человека.