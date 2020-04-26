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Общество

Ученые нашли останки лягушки, обитавшей в Антарктиде 40 млн лет назад

Впервые ученые обнаружили в Антарктиде останки лягушки. Как сообщают «Известия» со ссылкой на исследование в журнале Nature, группа ученых из Швеции, Аргентины и Швейцарии обнаружила фрагменты скелета лягушки, которая обитала на территории Антарктиды 40 миллионов лет назад.

Лягушка принадлежит к виду шлемоголовых свистунов. Ее останки нашли на оконечности Антарктического полуострова в слоях, которые соответствуют периоду 40 миллионов лет назад.

Это открытие свидетельствует о том, что в то время в Антарктиде был климат, схожий с современным климатом южноамериканских лесов. Средняя температура воздуха в самый холодный месяц не опускалась ниже 3,75 градусов, за год выпадало не менее 900 миллиметров осадков.

Отсутствие находок млекопитающих в Антарктиде, по заключению палеонтологов, говорит о том, что замерзание этого участка планеты произошло достаточно быстро и началось еще тогда, когда на Земле существовал один материк Гондвана.

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