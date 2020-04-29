#СтаньСильнееПокаДома: обладатель пояса WBA ASIA по боксу Мухаммад Шехов провёл зарядку для читателей ПАИ

08:03, 29 апреля 2020, ПАИ

Первый псковский мастер-международник по боксу, обладатель пояса WBA ASIA, великолучанин Мухаммад Шехов становится очередным участником антикоронавирусной акции #СтаньСильнееПокаДома, в которой лучшие псковские спортсмены и тренеры передают приветы из самоизоляции и делятся с псковичами самыми простыми упражнениями. Ими может воспользоваться каждый.

«Мы вместе с моей командой готовились к очередному выходу на профессиональный ринг, - рассказал Мухаммад Шехов. - Впереди уже были контуры будущего поединка, но коронавирус помешал нам всем. Сейчас нахожусь дома, где мы с ребятами из клуба «Отечество» - боксером Сергеем Егоровым и бойцом ММА Русланом Шамиловым - стараемся при соблюдении всех норм проводить тренировки. Ждём не дождёмся возвращения ребят в залы, на ринги и спортивные площадки. А пока не унывайте и занимайтесь спортом!»