Важнейший симптом коронавируса назвал главный пульмонолог Минздрава

07:22, 29 апреля 2020, ПАИ

Одним из главных симптомов коронавирусной инфекции COVID-19 является одышка, подчеркнул главный пульмонолог Министерства здравоохранения РФ Сергей Авдеев в эфире канала «Россия-1».

По его словам, кашель и высокая температура не являются такими важными симптомами COVID, как нехватка воздуха. В этой связи Авдеев рекомендовал внимательно следить за своими ощущениями и обращаться за медицинской помощью при обнаружении первых симптомов.

COVID-19 может оказывать негативное воздействие на мозг человека. Об этом сообщается в обновлённых временных рекомендациях Минздрава России по профилактике и лечению новой болезни. В документе отмечается, что распространение коронавируса из системного кровотока или через пластинку решетчатой кости может привести к поражению мозга.

Помимо этого, утеря обоняния на ранних этапах болезни может свидетельствовать о поражениях центральной нервной системы или отека слизистой оболочки носа. При этом уточняется, что развитие коронавируса нуждается в дальнейшем исследовании.

В рекомендациях также рассказывается, что коронавирус попадает в организм через эпителий верхних дыхательных путей, желудка и кишечника. Главной целью инфекции являются альвеолярные клетки II типа (AT2) легких. Именно проникновение вируса в эти клетки приводит к пневмонии.