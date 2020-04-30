МВД попросило Центробанк открыть доступ к банковской тайне

08:23, 29 апреля 2020, ПАИ

Министр внутренних дел РФ Владимир Колокольцев предложил главе Центробанка Эльвире Набиуллиной открыть сотрудникам ведомства доступ к банковской тайне, а также заключить соглашение об информационном взаимодействии, пишет газета «Известия».

Глава МВД указал на инцидент с выводом денег из ФК «Открытие» и Промсвязьбанка (ПСБ) бывшими собственниками банков. ЦБ обнаружил нарушения в работе финансовых предприятий еще в 2016-2017 годах, однако уголовное дело против акционеров было возбуждено только спустя два года. За это время владельцы смогли похитить более 104 млрд рублей.

«Данная ситуация в том числе связана с невозможностью своевременного получения правоохранительными органами сведений и документов, содержащих банковскую тайну», — констатирует Колокольцев в письме.

Он отметил, что кредитные организации отказывают силовикам в предоставлении материалов, ссылаясь на неоднозначность толкования некоторых статей законов. МВД подготовило изменения в законодательство для исправления этой ситуации, говорится в письме.