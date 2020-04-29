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Похитителя мёда задержали в Пушкиногорском районе

Похититель мёда задержан в Пушкиногорском районе, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

В декабре 2019 года с земельного участка у дома в деревне Хохлы Пушкиногорского района из пчелиных ульев пропали 15 рамок с мёдом. В краже подозревается безработный 62-летний местный житель. Он дал признательные показания. Возбуждено уголовное дело.

В Пскове от дома по улице Рокоссовского с автомашины Peugeot была совершена кража четырёх колес. В результате оперативно-разыскных мероприятий установлен подозреваемый в совершении преступления. Им оказался 24-летний пскович. Молодой человек дал признательные показания. В рамках возбужденного уголовного дела проведён обыск. Похищенное изъято. Ведётся следствие.

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