Похитителя мёда задержали в Пушкиногорском районе

08:50, 29 апреля 2020, ПАИ

Похититель мёда задержан в Пушкиногорском районе, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

В декабре 2019 года с земельного участка у дома в деревне Хохлы Пушкиногорского района из пчелиных ульев пропали 15 рамок с мёдом. В краже подозревается безработный 62-летний местный житель. Он дал признательные показания. Возбуждено уголовное дело.

В Пскове от дома по улице Рокоссовского с автомашины Peugeot была совершена кража четырёх колес. В результате оперативно-разыскных мероприятий установлен подозреваемый в совершении преступления. Им оказался 24-летний пскович. Молодой человек дал признательные показания. В рамках возбужденного уголовного дела проведён обыск. Похищенное изъято. Ведётся следствие.