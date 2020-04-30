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Общество

После вмешательства прокуратуры куньинский предприниматель официально трудоустроил пятерых жителей

В Куньинском районе благодаря вмешательству прокуратуры официально трудоустроены пятеро местных жителей, работавших без трудового договора. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе прокуратуры Псковской области.

У одного из индивидуальных предпринимателей без заключения трудового договора работали пятеро жителей Куньинского района. Кроме того, выяснилось, что вопреки требованиям федерального законодательства работники допускались до производства без прохождения обязательного предварительного медицинского осмотра, не были обеспечены средствами индивидуальной защиты, разъяснительная работа о необходимости использования таких средств с работниками не проводилась.

В этой связи прокуратура района внесла в адрес индивидуального предпринимателя представление с требованием незамедлительного устранения выявленных нарушений.

Требования прокурора удовлетворены, все выявленные нарушения закона устранены, с работниками заключены трудовые договоры.

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