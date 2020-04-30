Как изменились из-за коронавируса объёмы передачи данных у сотовых операторов в Псковской области

09:19, 29 апреля 2020, ПАИ

Карантин и вынужденная самоизоляция заметно изменили не только объём потребления интернет-трафика, но и его структуру. Дистанционная учеба и работа увеличили долю использования платформ видеосвязи, из-за закрытия большинства магазинов вырос спрос на онлайн-шопинг. Онлайн-кинотеатры и стриминговые сервисы переживают новый бум. Объём сообщений в мессенджерах растет, как тесто на дрожжах.

В России значительная часть хлынувшего интернет-гольфстрима приходится на мобильный трафик, отмечают аналитики. Эта тенденция характерна и для Псковской области.

«Оставшись дома, народ ломанулся в интернет, причем ломанулся туда со страшной силой», - прокомментировал ситуацию в свойственной ему непосредственной манере замглавы Минкомсвязи РФ Алексей Волин. «Псковская правда» обратилась к основным сотовым операторам, работающим в регионе, чтобы узнать, как изменились у них объёмы передачи данных.

Подробнее читайте в материале «Ломанулись со страшной силой» на сайте «Псковской правды».