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Общество

Двух нетрезвых водителей поймала полиция в Пушкиногорском районе и Великих Луках

В Пушкиногорском районе и Великих Луках полиция задержала двух местных жителей, которые управляли транспортными средствами в нетрезвом виде. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД РФ по Псковской области.

В частности, 28 апреля около 14:00 на дороге Пушкинские Горы – Захино стражи порядка остановили трехколесный грузовой мотороллер «Муравей» без государственного номерного знака. Выяснилось, что управлял им 26-летний житель Пушкиногорского района, находившийся в состоянии алкогольного опьянения.

26 апреля вечером у дома на улице Вокзальной в Великих Луках за рулем «Мазды» полицейские задержали 28-летнего местного жителя. Он дал признательные показания. По данным фактам проводятся проверки.

В соответствии со статьей 264.1 Уголовного кодекса Российской Федерации  пьяные водители, повторно задержанные за рулем в нетрезвом виде в течение года, привлекаются к уголовной ответственности, напомнили в ведомстве.

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