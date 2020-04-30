Двух нетрезвых водителей поймала полиция в Пушкиногорском районе и Великих Луках

09:31, 29 апреля 2020, ПАИ

В Пушкиногорском районе и Великих Луках полиция задержала двух местных жителей, которые управляли транспортными средствами в нетрезвом виде. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД РФ по Псковской области.

В частности, 28 апреля около 14:00 на дороге Пушкинские Горы – Захино стражи порядка остановили трехколесный грузовой мотороллер «Муравей» без государственного номерного знака. Выяснилось, что управлял им 26-летний житель Пушкиногорского района, находившийся в состоянии алкогольного опьянения.

26 апреля вечером у дома на улице Вокзальной в Великих Луках за рулем «Мазды» полицейские задержали 28-летнего местного жителя. Он дал признательные показания. По данным фактам проводятся проверки.

В соответствии со статьей 264.1 Уголовного кодекса Российской Федерации пьяные водители, повторно задержанные за рулем в нетрезвом виде в течение года, привлекаются к уголовной ответственности, напомнили в ведомстве.