На самоизоляции псковичи активно заказывают телевизоры, смартфоны и крупную бытовую технику

10:00, 29 апреля 2020, ПАИ

В апреле 2020 года псковичи стали чаще заказывать технику и электронику на онлайн-площадках известных магазинов. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе группы «М.Видео – Эльдорадо», заказов от жителей Пскова по сравнению с прошлым годом стало вдвое больше, а спрос на доставку вырос в несколько раз.

Ограничения, связанные с коронавирусом, позволяют магазинам бытовой техники работать в режиме пункта выдачи онлайн-заказов или же доставлять товары курьером.

Наибольшей популярностью у псковичей во время карантина пользуются телевизоры, смартфоны, крупная бытовая техника, аксессуары, компьютерная и оргтехника.

«Безопасность сотрудников и покупателей остаётся главным приоритетом компании – работа магазинов и служб доставки реализована с соблюдением необходимых мер предосторожности», - отметили в пресс-службе.

В популярных интернет-магазинах спрос на товары увеличился в десятки раз. Так, на Wildberries спрос псковичей на товары для здоровья вырос на 4495%. Активно заказывают в онлайн-магазине и строительные инструменты (спрос вырос на 2680%), электронику (спрос вырос на 560%).