0
00:29
В Псковской области ограничили выезд гражданским и муниципальным служащим за пределы региона
23:49
50 аппаратов ИВЛ доставили в псковский COVID-центр из Москвы
22:13
ФОТОФАКТ: в Пскове провели дезинфекцию железнодорожного вокзала
20:43
Скорая книжная помощь: псковские библиотекари читают детям книги по телефону
19:24
Предприниматель из Пскова предложил создать онлайн-платформу для поддержки друг друга
18:46
46 кредитов под нулевой процент одобрены предпринимателям в Псковской области
18:31
Михаил Ведерников: Базы отдыха должны быть закрыты
Еще новости
Общество

На самоизоляции псковичи активно заказывают телевизоры, смартфоны и крупную бытовую технику

На самоизоляции псковичи не отказались от покупки техники и гаджетов. Фото: Андрей Степанов.

В апреле 2020 года псковичи стали чаще заказывать технику и электронику на онлайн-площадках известных магазинов. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе группы «М.Видео – Эльдорадо», заказов от жителей Пскова по сравнению с прошлым годом стало вдвое больше, а спрос на доставку вырос в несколько раз.

Ограничения, связанные с коронавирусом, позволяют магазинам бытовой техники работать в режиме пункта выдачи онлайн-заказов или же доставлять товары курьером.

Наибольшей популярностью у псковичей во время карантина пользуются телевизоры, смартфоны, крупная бытовая техника,  аксессуары, компьютерная и оргтехника.

«Безопасность сотрудников и покупателей остаётся главным приоритетом компании – работа магазинов и служб доставки реализована с соблюдением необходимых мер предосторожности», - отметили в пресс-службе.

В популярных интернет-магазинах спрос на товары увеличился в десятки раз. Так, на Wildberries спрос псковичей на товары для здоровья вырос на 4495%. Активно заказывают в онлайн-магазине и строительные инструменты (спрос вырос на 2680%), электронику (спрос вырос на 560%).

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Поддерживаете ли вы меры по борьбе с коронавирусом, предпринимаемые региональными властями?
Проголосовать >>>
  • Сюжет
  • Китайский коронавирус
В Псковской области ограничили выезд гражданским и муниципальным служащим за пределы региона Текст изменений в постановление администрации Псковской области «О дополнительном перечне организаций, на которые не распространяется действие Указа Президента» 50 аппаратов ИВЛ доставили в псковский COVID-центр из Москвы Текст изменений в указ губернатора «О мерах по противодействию распространению на территории Псковской области новой коронавирусной инфекции» ФОТОФАКТ: в Пскове провели дезинфекцию железнодорожного вокзала Налоговая на бесплатном вебинаре расскажет псковичам о мерах поддержки бизнеса во время пандемии Полковник-миллиардер Дмитрий Захарченко пропал в столичном СИЗО Скорая книжная помощь: псковские библиотекари читают детям книги по телефону «Помощь оказывается без всякого шума»: Что делают псковские коммунисты в режиме самоизоляции Предприниматель из Пскова предложил создать онлайн-платформу для поддержки друг друга
Посмотреть все материалы сюжета >>>

В Псковской области ограничили выезд гражданским и муниципальным служащим за пределы региона
30 апреля 2020
В Псковской области ограничили выезд гражданским и муниципальным служащим за пределы региона
50 аппаратов ИВЛ доставили в псковский COVID-центр из Москвы
29 апреля 2020
50 аппаратов ИВЛ доставили в псковский COVID-центр из Москвы
ФОТОФАКТ: в Пскове провели дезинфекцию железнодорожного вокзала
29 апреля 2020
ФОТОФАКТ: в Пскове провели дезинфекцию железнодорожного вокзала
Скорая книжная помощь: псковские библиотекари читают детям книги по телефону
29 апреля 2020
Скорая книжная помощь: псковские библиотекари читают детям книги по телефону
Предприниматель из Пскова предложил создать онлайн-платформу для поддержки друг друга
29 апреля 2020
Предприниматель из Пскова предложил создать онлайн-платформу для поддержки друг друга
46 кредитов под нулевой процент одобрены предпринимателям в Псковской области
29 апреля 2020
46 кредитов под нулевой процент одобрены предпринимателям в Псковской области
Михаил Ведерников: Базы отдыха должны быть закрыты
29 апреля 2020
Михаил Ведерников: Базы отдыха должны быть закрыты
Приехать в Псковскую область на майские праздники смогут только владельцы дач или родственники псковичей
29 апреля 2020
Приехать в Псковскую область на майские праздники смогут только владельцы дач или родственники псковичей

Идет загрузка...