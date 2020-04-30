Срок хранения отправлений «Почта России» продлила до 60 дней

10:00, 29 апреля 2020, ПАИ

«Почта России» продлила срок хранения отправлений до 60 дней. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УФПС Псковской области.

Срок хранения был временно продлен в связи с режимом самоизоляции. Это позволит всем клиентам забрать письма и посылки. Ранее отправления хранились в почтовых отделениях 30 дней. В два раза было увеличено время хранения посылок и письменной корреспонденции, за исключением судебных и административных отправлений, которые по-прежнему необходимо получить в течение 7 дней.

На сайте компании или в мобильном приложении появилась возможность заказать доставку посылок и мелких пакетов на дом, вызвать курьера и оформить подписку. Пенсии, пособия и социальные выплаты почтальоны доставляют на дом.