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Общество

Полторы тонны готовых завтраков выдали детям в Псковской области

Фото: Псковское регионального отделение РКК.

200 детей из малообеспеченных семей Псковской области получили готовые завтраки и другие лакомства. Как сообщили Псковскому агентству информации в региональном отделении Российского Красного Креста, добровольцы вручили детям наборы в рамках благотворительного проекта «Клуб завтраков», который теперь реализуется в условиях пандемии.

Более полутора тонн любимой детьми продукции – медовые шарики, звездочки, кукурузные хлопья и подушечки, печенье, чай, молоко, сахар – доставили в Бежаницкий, Дедовичский, Красногородский, Псковский, Пустошкинский районы и город Псков. Такие наборы весили около восьми килограммов.

Проект «Клуб завтраков» существует в Псковской области с 2014 года, получателями являются дети из малообеспеченных, неполных и многодетных семей в Пскове и пяти районах области. В 2019 году дети получили 29 085 бесплатных завтраков.

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