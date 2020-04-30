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Общество

Житель новосокольнической деревни предстанет перед судом за угрозу сожительнице убийством

Житель Новосокольнического района предстанет перед судом за угрозу сожительнице убийством. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе районной прокуратуры.

17 марта 2020 года около 12:00 49-летний мужчина, будучи в состоянии алкогольного опьянения, по месту своего жительства в индивидуальном жилом доме в деревне Брагино Новосокольнического района в ходе ссоры с сожительницей схватил топор и пригрозил убийством. 

По данному факту было возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 119 УК РФ (совершение угрозы убийством, если имелись основания опасаться осуществления этой угрозы).

Уголовное дело направлено мировому судье судебного участка №10 Новосокольнического района для рассмотрения по существу. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 2 лет. 

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