Около 900 жителей Псковской области уйдут в армию во время весеннего призыва

10:35, 29 апреля 2020, ПАИ

Во время весеннего призыва в армию уйдут порядка 900 жителей Псковской области. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в управлении информационной политики администрации Псковской области.

С 1 апреля по 15 июля 2020 года на территории Псковской области будет осуществляться призыв на военную службу граждан от 18 до 27 лет. Всего будет призвано и направлено для прохождения военной службы около 900 человек, из них около 30 человек в войска Национальной гвардии. Основная масса призывников будет направлена для прохождения военной службы в воинские части Западного военного округа.

Перед отъездом в воинские части призывники пройдут жесткий контроль. В случае признаков заболевания у новобранцев возьмут тест на коронавирус. Если тест окажется положительным, больного направят в специализированную больницу.

Отправки в вооруженные силы начнутся после 20 мая. Во время призыва граждан на военную службу организована работа горячей линии: 8 (811-12) 66-73-06; 53-31-71.