Кинотеатры и стоматологические клиники освободили от арендных платежей

10:41, 29 апреля 2020, ПАИ

Кинотеатры и стоматологические клиники временно освободили от платежей за аренду федерального имущества. Соответствующее распоряжение, опубликованное на сайте правительства, подписал премьер-министр России Михаил Мишустин.

Такая мера затронет представителей малого и среднего бизнеса. «Освобождение будет действовать по платежам за апрель-июнь 2020 года и поддержит предпринимателей в условиях новой коронавирусной инфекции», - сообщили в правительстве.

Отмечается, что большинство компаний из пострадавших из-за ситуации с коронавирусом отраслей уже получили возможность оформить льготы по аренде федерального имущества. Такие послабления действуют для сферы туризма, бытовых услуг, негосударственных образовательных учреждений, гостиничного и ресторанного бизнеса, услуг в сфере культуры.