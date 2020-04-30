За повторную езду нетрезвым за рулём жителю Новосокольнического района грозит тюрьма

10:44, 29 апреля 2020, ПАИ

Житель Новосокольнического района предстанет перед судом за повторную езду нетрезвым за рулем автомобиля. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе районной прокуратуры.

21 февраля 2020 года в 21:00 24-летний обвиняемый, осознавая, что управление транспортным средством в состоянии опьянения запрещено, будучи привлеченным к административной ответственности, повторно управлял автомобилем «Ауди А6», передвигаясь по автомобильной дороге общего пользования регионального значения Великие Луки - Новосокольники, где на 16-м километре столкнулся со встречной машиной.

После отстранения от управления автомобилем обвиняемый умышленно не выполнил законное требование инспектора ГИБДД о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье 264.1 УК РФ (управление автомобилем лицом, находящимся в состоянии опьянения, подвергнутым административному наказанию за управление транспортным средством в состоянии опьянения).

Уголовное дело направлено для рассмотрения по существу в Новосокольнический районный суд. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.