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Общество

За повторную езду нетрезвым за рулём жителю Новосокольнического района грозит тюрьма

Житель Новосокольнического района предстанет перед судом за повторную езду нетрезвым за рулем автомобиля. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе районной прокуратуры.

21 февраля 2020 года в 21:00 24-летний обвиняемый, осознавая, что управление транспортным средством в состоянии опьянения запрещено, будучи привлеченным к административной ответственности, повторно управлял автомобилем «Ауди А6», передвигаясь по автомобильной дороге общего пользования регионального значения Великие Луки - Новосокольники, где на 16-м километре столкнулся со встречной машиной.

После отстранения от управления автомобилем обвиняемый умышленно не выполнил законное требование инспектора ГИБДД о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье 264.1 УК РФ (управление автомобилем лицом, находящимся в состоянии опьянения, подвергнутым административному наказанию за управление транспортным средством в состоянии опьянения).

Уголовное дело направлено для рассмотрения по существу в Новосокольнический районный суд. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.

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