1731 человек заболел ОРВИ в Псковской области за неделю

11:32, 29 апреля 2020, ПАИ

За неделю, с 20 по 26 апреля, в Псковской области заболел ОРВИ 1731 человек. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора, заболеваемость вирусными инфекциями в области ниже недельного эпидемического порога на 60,4%.

В Пскове заболели 792 человека. За неделю госпитализировано 17 пациентов.

В Роспотребнадзоре напоминают, что при появлении первых признаков респираторного заболевания необходимо сразу обращаться за медицинской помощью. При ухудшении самочувствия нужно вызвать врача и оставаться дома.

Коронавирусом в Псковской области заболели уже 149 человек.