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Общество

В видеозвонках WhatsApp теперь могут принимать участие 8 пользователей

В видеозвонках мессенджера WhatsApp (им владеет компания Facebook) теперь могут принимать участие до 8 пользователей. Об этом сообщает telegram-канал «Подъем».

Новая функция появилась в связи с тем, что из-за карантинных мер люди стали использовать мессенджер чаще, чем когда-либо. Особенно популярны групповые звонки.

«Пандемия коронавирусной инфекции COVID-19 привела к тому, что многие из нас оказались вдали от друзей и близких. В связи с этим люди по всему миру стали пользоваться аудио- и видеозвонками в WhatsApp чаще, чем когда-либо раньше. Групповые звонки особенно популярны сейчас, и пользователи попросили нас увеличить количество человек, которые могут одновременно в них участвовать. С сегодняшнего дня мы удваиваем количество участников групповых аудио- и видеозвонков в WhatsApp — с четырёх до восьми», - говорится в заявлении компании.

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