Мусор с улицы Набережной в Писковичах будут вывозить ежедневно

12:06, 29 апреля 2020, ПАИ

Отходы с контейнерной площадки на улице Набережной, 2 в деревне Писковичи теперь будут вывозить ежедневно. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе «Экопрома», с начала мая в деревне Писковичи Псковского района увеличится кратность вывоза ТКО.

Специалисты регоператора зафиксировали на площадке в Писковичах регулярное перенакопление, в связи с этим ввели дополнительный день вывоза отходов.

Всего в деревне Писковичи Псковского района установлено 18 контейнеров.