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Общество

Наиболее пострадавшему от коронавируса бизнесу Пскова уменьшили налог

Парламентарии утвердили перечень первоочередных мер по поддержке субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих деятельность в отраслях экономики, оказавшихся в зоне риска в связи с осуществлением мер по противодействию распространению на территории Псковской области новой коронавирусной инфекции. Такое решение было принято на сессии Псковской городской Думы 29 апреля. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе муниципалитета.

Наиболее пострадавшим от коронавируса областям бизнеса Пскова — туризм, общепит, гостиницы, бытовые услуги, организации культуры и досуга — уменьшат налог, платить они будут по льготному коэффициенту, который рассчитают для каждой организации индивидуально. Льгота распространяется с 1 января 2020 года.

Кроме того, депутаты внесли изменения в постановление ПГД «О системе налогообложения в виде единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности». Значение корректирующего коэффициента базовой доходности К2д, применяемого для исчисления единого налога на вмененный доход для налогоплательщиков указанной категории, снижено в 2 раза.

Также парламентарии на 90% уменьшили арендную плату за муниципальные помещения (кроме жилых) в период с 1 апреля по 30 июня.

Все эти меры были разработаны в рамках исполнения указа губернатора Псковской области от 19 марта 2020 года.

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