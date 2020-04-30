В Псковской области стартовала программа ипотеки под 6,3% от Россельхозбанка

12:27, 29 апреля 2020, ПАИ

АО «Россельхозбанк» начало работу в рамках новой государственной программы «Ипотека с господдержкой 2020» для оказания помощи гражданам и строительной отрасли. Ставка по продукту «Ипотечный кредит на покупку жилой недвижимости», запущенному в рамках госпрограммы, составит всего 6,3%, сообщили Псковскому агентству информации в банке.

Оформить льготный кредит на покупку новостройки можно на срок до 30 лет, с первоначальным взносом свыше 20% от стоимости будущей квартиры. Пониженная ставка сохраняется на весь срок кредита.

Максимальная сумма кредита для жителей Псковской области — 3 млн рублей. Подать заявку и оформить кредит можно до 1 ноября 2020 года.

«Я уверен, что новая государственная программа позволит сохранить высокие темпы роста строительной отрасли, а для жителей области станет дополнительным стимулом приобрести комфортное жилье по более выгодной стоимости», — отметил директор Псковского регионального филиала АО «Россельхозбанк» Дмитрий Алемасов.

Россельхозбанк занимает ведущие позиции на рынке ипотечного кредитования. Кредитный ипотечный портфель на конец первого квартала текущего года составил 278 млрд рублей.