18 тысяч жителей Псковской области работают на вредных или опасных производствах

12:42, 29 апреля 2020, ПАИ

18 тысяч жителей Псковской области работают на вредных или опасных производствах, сообщили Псковскому агентству информации в Псковстате. При этом в регионе нет работников моложе 18 лет, занятых на работах с вредными или опасными условиями труда.

Наибольшее число занятых на работах с вредными или опасными условиями труда сосредоточено в организациях обрабатывающих производств (39,3%), транспортировки и хранения (25,4%), наименьшее – в организациях, осуществляющих деятельность в области информации и связи (0,2%).

Количество женщин, занятых на вредных производствах, составляет 3,9 тысячи человек, или 21,9% от общей численности работающих на работах с вредными или опасными условиями труда.

Численность работников, пользующихся одним или несколькими видами льгот и компенсаций, составила 17,8 тысячи человек.

На конец 2019 года основной льготой работавших в неблагоприятных условиях труда являлось право на проведение медицинских осмотров, которым воспользовались 90,3% работников, имеющих право на льготы, оплату труда в повышенном размере получали 89,4% работников, правом на ежегодный дополнительный отпуск воспользовались 48,9% работников.