ПАИ проверило наполняемость утренних автобусов в Пскове (ВИДЕО)

13:48, 29 апреля 2020, ПАИ

Псковское агентство информации проверило наполняемость утренних городских автобусов. Люди на остановках и в самих салонах автобусов соблюдают социальную дистанцию.

Некоторые сидячие места заклеены цветной изолентой, чтобы на них не садились горожане: так руководство "Псковпассажиравтотранса" старается ограничить по возможности количество людей, находящихся в это время рядом.

По словам кондуктора, для соблюдения гражданами ограничительного расстояния в 1,5 метра предприятие приняло решение о запуске дополнительного автобуса — теперь одновременно с остановки отправляются два автобуса.

«Люди уже и сами понимают, когда садятся друг от друга подальше», - добавила кондуктор.