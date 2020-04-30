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Общество

ПАИ проверило наполняемость утренних автобусов в Пскове (ВИДЕО)

Псковское агентство информации проверило наполняемость утренних городских автобусов. Люди на остановках и в самих салонах автобусов соблюдают социальную дистанцию.

Некоторые сидячие места заклеены цветной изолентой, чтобы на них не садились горожане: так руководство "Псковпассажиравтотранса" старается ограничить по возможности количество людей, находящихся в это время рядом.

По словам кондуктора, для соблюдения гражданами ограничительного расстояния в 1,5 метра предприятие приняло решение о запуске дополнительного автобуса — теперь одновременно с остановки отправляются два автобуса.

«Люди уже и сами понимают, когда садятся друг от друга подальше», - добавила кондуктор.

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