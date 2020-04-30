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Общество

С 26 апреля работодатели должны отчитываться в ПФР об уволенных сотрудниках на следующий день

С 26 апреля работодатели должны предоставлять в Пенсионный фонд отчетность о кадровых изменениях в организации – о приеме и увольнении сотрудников – не позднее следующего рабочего дня после подписания соответствующего приказа или других документов.  А если работник переводится на другую постоянную работу и сразу подает заявление о продолжении ведения трудовой книжки на бумажном носителе или в электронном виде, то отчетность можно предоставить не позднее 15-го числа месяца.

Как пояснили Псковскому агентству информации в пресс-службе Отделения Пенсионного фонда по Псковской области, новый порядок предоставления сведений о трудовой деятельности работников вводится в связи с постановлением правительства и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 апреля 2020 года.

Изменение сроков подачи таких сведений вызвано сложившейся эпидемиологической обстановкой и принимаемыми мерами по снижению роста безработицы и напряженности на рынке труда. Такие оперативные сведения работодателей позволят центрам занятости населения быстрее принимать решение о предоставлении пособия по безработице.

Раньше на работодателя была возложена обязанность ежемесячно, до 15-го числа месяца, следующего за отчётным периодом, представлять в Пенсионный фонд сведения о сотрудниках.

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