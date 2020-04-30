В майские праздники ряд «Ласточек» прекращает своё движение

13:58, 29 апреля 2020, ПАИ

Ряд «Ласточек» не будет курсировать в майские праздники. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Октябрьской железной дороги.

В связи с отсутствием спроса на поездки на фоне неблагоприятной эпидемиологической ситуации в стране с 30 апреля по 11 мая будет прекращено движение поездов дальнего следования «Ласточка», курсирующих в сообщении с Санкт-Петербургом, а также беспересадочных вагонов Москва – Рускеала.

Временно выводятся из расписания поезда:

809, 812 Санкт-Петербург – Псков – Печоры «Ласточка». Не курсируют на участке Псков – Печоры по 11 мая. Курсируют только в сообщении Санкт-Петербург – Псков – Санкт-Петербург;

813, 814 Санкт-Петербург – Псков – Печоры «Ласточка». Не курсирует по 11 мая (кроме 30 апреля, 1 мая);

815, 816 Санкт-Петербург – Псков «Ласточка». Не курсируют по 11 мая;

823, 824 Санкт-Петербург – Сортавала «Ласточка». Поезд № 823 не курсирует по 11 мая, поезд № 824 не курсирует по 12 мая;

825/826 Санкт-Петербург – Рускеала «Ласточка». Не курсирует по 10 мая;

921/922 Сортавала – Рускеала Ретропоезд «Рускеальский экспресс». Не курсирует по 11 мая;

160/921, 922/159 (вагоны беспересадочного сообщения) Москва – Рускеала. Выведены из графика отправлением из Москвы с 30 апреля по 10 мая, отправлением из Рускеалы с 1 по 11 мая.

Неиспользованные проездные документы в отмененные поезда можно вернуть без взимания дополнительных плат и сборов в течение полугода. Единый информационно-справочный центр ОАО «РЖД» по телефону 8-800-775-00-00.