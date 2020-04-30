29 апреля день рождения празднует председатель комитета по здравоохранению Марина Гаращенко

14:10, 29 апреля 2020, ПАИ

Председатель комитета по здравоохранению Псковской области Марина Гаращенко 29 апреля отмечает свой день рождения.

Марина Гаращенко родилась в 1974 году в Москве. В 2001 году окончила Российский государственный медицинский университет Федерального агентства по здравоохранению и социальному развитию по специальности «педиатрия», защитила кандидатскую диссертацию.

В 2013 году медик освоила специальность «государственное и муниципальное управление» в Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте.

Марина Гаращенко была главным врачом Детской городской поликлиники № 70 города Москвы. С 2011 года работала на разных должностях в департаменте здравоохранения города Москвы. Там Марина Гаращенко координировала деятельность государственных учреждений здравоохранения.

Комитет по здравоохранению Псковской области Марина Гаращенко возглавила в ноябре 2018 года.