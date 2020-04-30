Денис Иванов: Нормального бизнесмена не сломает никакая эпидемия

14:21, 29 апреля 2020, ПАИ

Руководитель фракции «Единая Россия» в Псковской городской Думе, предприниматель Денис Иванов в эфире проекта ПАИ-live 29 апреля отметил, что нормальному бизнесмену не страшна никакая эпидемия.

«Нормальный бизнесмен, жизнеспособный - ему ничего не надо, его не сломает никакая эпидемия, - рассказал Денис Иванов. – Настоящие бизнесмены выживут».

Остальным бизнесменам спикер предложил искать альтернативные варианты и отметил, что ни один его знакомый бизнесмен пока ничего не получил от государства, а налоги продолжают платить.

«Расслабляться нельзя, ситуация сложная. Бизнесмен должен понимать, что ему, кроме него самого, никто не поможет», - отметил Денис Иванов, добавив, что в непростой ситуации сейчас и туристический бизнес.

Депутат назвал ситуацию с коронавирусом «глобальным мировым психозом» и рассказал, что из-за пандемии ему как бизнесмену пришлось перестраиваться.

«Продажи через интернет растут, - отметил Денис Иванов. – Действительно, не так всё плохо».