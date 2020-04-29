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Псковский депутат и бизнесмен оценил меры поддержки в условиях пандемии

Руководитель фракции «Единая Россия» в Псковской городской Думе, предприниматель Денис Иванов назвал меры поддержки населения и бизнеса в условиях пандемии коронавируса адекватными. Об этом он заявил в прямом эфире ПАИ-live 29 апреля.

Денис Иванов отметил, что его предприятие уже открылось после карантина. «На карантине мы отсидели, сейчас мое предприятие работает, я благодарен за это, потому что могу платить зарплату сотрудникам», - заметил спикер.

Гость эфира также считает, что нормального бизнесмена не сломает никакая эпидемия.

Денис Иванов отметил, что сотрудники ГИБДД, которые дежурят на блокпостах на въезде в город, – такие же герои, как и врачи.

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