Депутат Псковской гордумы: Наша школа учит детей выкручиваться

14:30, 29 апреля 2020, ПАИ

«Наша школа и её советская система учит детей выкручиваться», - уверен руководитель фракции «Единая Россия» в Псковской городской Думе, предприниматель Денис Иванов. Об этом он заявил в эфире ПАИ-live.

«Родители думают, что в школе заложат основы всего, но основное воспитание происходит в семье. Если ребёнок будет знать наизусть «Войну и мир», чем ему это поможет в жизни?» - сказал депутат.

По его словам, ребёнку достаточно дистанционного обучения. «Хорошо, что учителя хоть так работу выстроили, учитывая, что там люди 50+. Им сложно перестроиться и шагнуть в цифровой мир», - уверен Денис Иванов.

Он также призвал родителей дать детям самостоятельность, чтобы те научились сами выполнять поставленные задачи.