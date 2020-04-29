Законопроект о допполномочиях полицейских поддержал комитет по законодательству облсобрания

15:21, 29 апреля 2020, ПАИ

Комитет по законодательству и местному самоуправлению рассмотрел профильные проекты законов, включённые в повестку апрельской сессии регионального парламента. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе регионального парламента.

Законопроект «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Псковской области» расширяет полномочия сотрудников полиции. «В целях оперативного реагирования и документирования правонарушений в сфере охраны общественного порядка и безопасности предлагается наделить должностных лиц полиции полномочиями по составлению протоколов об административных правонарушениях за невыполнение или нарушение требования нормативных правовых актов области в сфере охраны общественного порядка и общественной безопасности на территории региона», - доложил депутатам заместитель руководителя аппарата администрации области Дмитрий Иванов

По его словам, предложение о передаче полномочий по составлению протоколов поступило от УМВД России по Псковской области.

Председатель парламентского комитета Владимир Яников дал слово представителю регионального Управления МВД, который подтвердил готовность полиции дополнить действующий договор с администрацией области, включив в него составление протоколов по части 1 статьи 2.28 закона «Об административных правонарушениях на территории Псковской области».

Члены комитета рекомендовали принять рассматриваемый проект закона в двух чтениях.

Аналогичное решение приято комитетом по законопроекту «О внесении изменений в Закон Псковской области «О государственной охране и использовании объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) на территории Псковской области».

Необходимость разработки и принятия этого документа прокомментировала председатель профильного органа исполнительной власти Наталья Тихомирова: «Устраняется законодательная неопределенность в отношении возможности внесения изменений в правовые акты об утверждении предмета охраны исторического поселения».

Как отметила председатель комитета по охране объектов культурного наследия, действующее региональное законодательство не позволяет корректировать утверждённые охранные документы исторического поселения, хотя федеральные законы содержат основания для таких действий. Наталья Тихомирова уточнила, что рассматриваемый законопроект не касается каких-либо конкретных исторических поселений, а лишь устанавливает законодательную возможность вносить изменения в правовые акты об утверждении предмета охраны в случае такой необходимости.

По инициативе Владимира Яникова комитет рассмотрел законодательную инициативу Архангельского областного Собрания депутатов, направленную на обеспечение равной социальной защищённости сотрудников противопожарной службы федерального и регионального подчинения.

«Пожарные рискуют своей жизнью в равной степени, а пенсионное обеспечение у них различное», - коротко сформулировал суть проблемы Владимир Яников и предложил коллегам поддержать изменения федерального законодательства, предложенные архангельскими парламентариями. Депутаты проголосовали «за».

Кроме того, комитет по законодательству поддержал законопроект о продлении для государственных и муниципальных служащих срока представления сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера. Эта мера вызвана введением ограничительных мер по распространению новой коронавирусной инфекции.