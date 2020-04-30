В 43 районных и сельских школах Псковской области сделают ремонт

15:22, 29 апреля 2020, ПАИ

Ремонт пройдёт в 43 районных и сельских школах Псковской области. Об этом в эфире проекта ПАИ-live 29 апреля рассказал председатель комитета по образованию Псковской области Александр Седунов.

«Все аукционы на новое оборудование для школ уже объявлены, - рассказал Александр Седунов. – Как только учебный год закончится, в 43 районных и сельских школах начнутся ремонты».

1 сентября дети придут в новое образовательное пространство с новым оборудованием.

«Более 70 школ будут оснащены новым оборудованием по программе «Цифровая образовательная среда», - отметил Александр Седунов.

Новые оборудование и кружки появятся также в учреждениях дополнительного образования.

«С точки зрения нарушений сроков сдачи наших объектов коронавирус никак не повлиял», - добавил спикер.