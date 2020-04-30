Александр Седунов: Администрация контролирует строительство школ и детсадов в Псковской области

15:25, 29 апреля 2020, ПАИ

Администрация контролирует строительство школ и детских садов в Псковской области. Об этом сообщил председатель областного комитета по образованию Александр Седунов в эфире ПАИ-live 29 апреля.

Гость эфира рассказал, что ведётся строительство пристройки-детсада у школы в деревне Моглино Псковского района и детсада в деревне Борисовичи Псковского района.

Кроме этого, появится пристройка на 80 ясельных мест на Рижском проспекте. Также откроются два детсада в районе улицы Никольской в деревне Родина Псковского района и в Александровском проезде в Великих Луках.

Александр Седунов отметил, что с небольшим опозданием строится школа в Великих Луках на 800 мест. «Но и там все под контролем», – заверил он.