Около 300 школьников Псковской области подали заявки на участие в проекте «Большая перемена»

15:30, 29 апреля 2020, ПАИ

В Псковской области около 300 школьников подали заявки на участие в проекте «Большая перемена» автономной некоммерческой организации «Россия — страна возможностей». Об этом заявил председатель комитета по образованию Псковской области Александр Седунов в прямом эфире проекта ПАИ-live 29 апреля.

По словам Александра Седунова в проекте могут принять участие учащиеся 8-10 классов. Он подчеркнул, что в проекте «каждый сможет заявить о себе, разобрать свой проект, пообщаться с лидерами, которые могу чему-то научить».

Александр Седунов также отметил, что после победы в конкурсных процедурах ребята смогут получить бесплатную путёвку в лагерь «Артек» или денежные средства. Приём заявок продолжается до лета, а подробности можно узнать на сайте большаяперемена.рф.