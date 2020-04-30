ЕГЭ в Псковской области стартует 9 июня

15:37, 29 апреля 2020, ПАИ

9 июня в Псковской области стартует Единый государственный экзамен для 11 классов, 8 июня — для учащихся 9-х классов. Об этом заявил председатель комитета по образованию Псковской области Александр Седунов в прямом эфире проекта ПАИ-live 29 апреля.

«До конца июля мы будем в режиме сдачи экзаменов. Скорее всего, будет задействовано большее количество аудиторий», - подчеркнул гость эфира.

Кроме того, Александр Седунов отметил, что сейчас организация процесса сдачи экзаменов находится в стадии проработки.