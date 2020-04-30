Председателем нового состава Общественной палаты Пскова стал Александр Прокофьев

16:00, 29 апреля 2020, ПАИ

24 апреля была окончательно сформирована Общественная палата Пскова путём выборов. Председателем был избран Александр Прокофьев, его заместителем Екатерина Андреева, а секретарём стала Ирина Мусийчук. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе муниципалитета.

В состав Общественной палаты вошли 15 человек. Из них 5 граждан, утвержденных главой города, 5 представителей общественных объединений, зарегистрированных на территории Пскова, и 5 граждан, избранных членами Общественной палаты.

Общественная палата избирается каждые три года и осуществляет взаимодействие граждан с органами государственной власти и местного самоуправления в целях учёта потребностей и интересов граждан, защиты их прав и свобод при формировании и реализации государственной политики, а также в целях осуществления общественного контроля за деятельностью органов власти. Палата использует разнообразные формы своей работы: общественные слушания, круглые столы, выездные заседания и др.

Целью Общественной палаты являются обеспечение реализации и защиты прав и свобод человека, законных интересов общественных объединений и иных негосударственных НКО. Также палата занимается обеспечением учёта общественного мнения, предложений и рекомендаций граждан при принятии решений органами местного самоуправления.

«Общественной палате предстоит работать три года. В новом составе много уважаемых в Пскове общественников, людей, реализующих успешные социально значимые проекты, знающих болевые точки во многих сферах нашей жизни. Нам предстоит много работать, поэтому желаю своим коллегам успеха и плодотворной работы», - подчеркнул председатель Общественной палаты Пскова Александр Прокофьев.