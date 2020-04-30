Скорая книжная помощь: псковские библиотекари читают детям книги по телефону

20:43, 29 апреля 2020, ПАИ

Псковские библиотеки сейчас закрыты, но сотрудники библиотеки для детей и юношества им. Каверина продолжают знакомить маленьких читателей с мировой литературой прямо из дома через акцию «Скорая книжная помощь». С 29 апреля и до 31 мая сотрудники библиотеки удаленно читают детские книги по телефону, используя мессенджер whatsapp. Как у библиотекарей родилась такая идея, выяснил корреспондент Псковского агентства информации.

«Это немного плагиат», - поясняет инициативу заведующая отделом Яна Венедиктова.

Идею подсмотрели у Новосибирского театра. Но там актёры провели разовую акцию по удалённому чтению, а псковские библиотекари готовы читать до окончания карантина.

Книжный репертуар не стандартный: библиотекари отказались от традиционных версий сказок, аудиоверсии которых можно найти в интернете, и выбрали лучшие образцы современной детской литературы. Например, очень любят дети сказки английского писателя Роаль Даля.

С 29 апреля и до конца мая три человека каждый день готовы читать детские книги. Время на одного слушателя – полчаса, максимальная загрузка на всех сотрудников – 14 детей за смену.

«Библиотека закрыта, но нам всё равно хочется делиться с кем-то информаций о хороших и интересных детских книгах. Мы надеемся, что так найдём себе читателей», - говорит Яна Венедиктова.

Родители тоже рады такой книжной помощи.

«Дети находятся на самоизоляции дома, сказки все перечитаны, даже мультики, страшно сказать, уже все пересмотрены. Это не развлечение, но и приятная душевная акция», - отметила мама Юлия Михайлова.

Для получения «чтения на дом» надо предварительно записаться по телефону +7 964 679 86 50, указать возраст ребенка и книгу из опубликованного списка, в который вошли лучшие новинки мировой детской литературы.

Также библиотека приглашает принять участие в онлайн-марафоне «Читаем «Двух капитанов» вместе».