Дополнительную лабораторию оснастят оборудованием для анализов на коронавирус в псковском «Центре СПИД»

16:58, 29 апреля 2020, ПАИ

Дополнительную лабораторию оснастят оборудованием для проведения анализов на коронавирусную инфекцию в псковском «Центре СПИД», сообщила председатель комитета по здравоохранению Псковской области Марина Гаращенко в эфире ПАИ-live 29 апреля.

Специальное оборудование поступит в ближайшую неделю. Марина Гаращенко рассказала, что также закуплены дополнительные тесты. «Я думаю, что процент выявления еще больше пойдёт», – отметила она. По её словам, лаборатории работают в три смены.

«У нас сегодня оптимальный охват населения, а не низкий, учитывая мощность лабораторий», – пояснила Марина Гаращенко и напомнила, что в регионе низкая плотность населения.

Общее количество подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Псковской области – 153.