Газовики напоминают жителям Пскова и области о возможности оплаты газа с использованием дистанционных сервисов

17:33, 29 апреля 2020, ПАИ

В условиях самоизоляции поставщик газа «Газпром межрегионгаз Псков» предлагает потребителям газа оплатить квитанцию, не выходя из дома, с помощью удалённых сервисов - личного кабинета абонента на сайте www.pskovregiongaz.ru, приложения «Мой газ» или онлайн-банков. А также просит абонентов дистанционно оказать помощь пожилым родственникам в оплате услуг онлайн, сообщили Псковскому агентству информации в компании.

Поставщик газа с пониманием относится к сложной ситуации, в которой оказались многие жители области, однако оплата услуг по газоснабжению остается обязанностью потребителя. От выполнения потребителями газа своих обязательств по оплате ресурса напрямую зависит продолжение газификации и обеспечение стабильного бесперебойного газоснабжения области.

Срыв платежей и снижение платежной дисциплины могут поставить под угрозу полноценную работу аварийных и эксплуатационных служб, которые и в нынешних сложных условиях транспортируют природный газ до каждого потребителя, обеспечивают их безопасность, ведут подготовку системы газоснабжения к работе в следующем отопительном сезоне.

Своевременная оплата потребленного газа – это гарантия того, что газоснабжение области и впредь будет бесперебойным и безопасным.

Также газовики напоминают о необходимости передавать показания приборов учета газа до конца текущего отчетного периода. Способы передачи показаний указаны в квитанции за газ, а также на сайте www.pskovregiongaz.ru.