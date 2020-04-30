В России умирают более 50% больных коронавирусом, которые находятся на ИВЛ
Более 50% пациентов в РФ с заболеванием, вызванным коронавирусной инфекцией, и которые находятся на аппаратах искусственной вентиляции лёгких, умирают. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на завкафедрой пульмонологии Сеченовского университета, главного внештатного пульмонолога Минздрава РФ Сергея Авдеева.
По словам Сергея Авдеева, в США эти цифры «страшнее»:
«Там самая страшная цифра была на прошлой неделе - 88% умирают на фоне ИВЛ. По российским данным - чуть больше 50%", - сказал он.
В Псковской области на аппаратах ИВЛ находятся четыре заражённых коронавирусом человека. По состоянию на 29 апреля в Псковской области число заразившихся новой коронавирусной инфекцией выросло до 153 человек.