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Общество

В России умирают более 50% больных коронавирусом, которые находятся на ИВЛ

Более 50% пациентов в РФ с заболеванием, вызванным коронавирусной инфекцией, и которые находятся на аппаратах искусственной вентиляции лёгких, умирают. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на завкафедрой пульмонологии Сеченовского университета, главного внештатного пульмонолога Минздрава РФ Сергея Авдеева.

По словам Сергея Авдеева, в США эти цифры «страшнее»:

«Там самая страшная цифра была на прошлой неделе - 88% умирают на фоне ИВЛ. По российским данным - чуть больше 50%", - сказал он.

В  Псковской области на аппаратах ИВЛ находятся четыре заражённых коронавирусом человека. По состоянию на 29 апреля в Псковской области число заразившихся новой коронавирусной инфекцией выросло до 153 человек. 

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