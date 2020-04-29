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Политика

Посмотреть выступления лидера ЛДПР можно в TikTok

Либерал-демократы на федеральном уровне заявляют об активной работе во всевозможных социальных сетях: от Facebook и «ВКонтакте» до Instagram, Telegram и TikTok. Именно там увидеть выступления лидера ЛДПР Владимира Жириновского могут сторонники партии. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в редакции газеты «Псковская правда».

Лидер ЛДПР практикует регулярные «онлайн-митинги» и активно продвигает их сохранение в максимальной социальной дистанции между людьми и после завершения коронакризиса: «Митинги, совещания, интервью, различные встречи и даже голосование – всё нужно проводить по удалённой связи. Тогда мы сможем предотвратить новые эпидемии. После пандемии мы должны изменить образ жизни. Удалённая работа и дистанционная учёба, покупки онлайн должны стать нормой для современного человека».

Кроме того, Жириновский фонтанирует инициативами, связанными с коронавирусом. В частности, он предлагал не выпускать россиян в Европу и после того, как та откроет границы, в два раза сократить в стране число депутатов и чиновников, чтобы увеличить дистанцию между ними в кабинетах и залах заседаний, а также ввести смертную казнь за фейковые новости.

Лидер фракции ЛДПР в Псковском областном Собрании депутатов Антон Минаков слова лидера не комментирует «исходя из партийной субординации». Он признаёт, что партия показывает сейчас низкую активность: «Потому, что мы лишились микрофона на областном Собрании депутатов, и относимся к этому с пониманием». Региональное отделение партии, по его словам, «перешло на особый режим работы»: сокращено количество единовременно работающих сотрудников, граждан просят направлять обращения и жалобы через социальные сети, почту или по телефону. Псковские жириновцы раздают медицинские маски «инвалидам, ветеранам, пенсионерам, многодетным семьям, всем незащищённым категориям граждан». Но – в ограниченных количествах, «по 1-2 маски на человека». «То, чем мы занимаемся, – это воля депутатов, мы скидываемся и вкладываем свои деньги. У нас нет бюджета на социальную программу», - подчеркнул Антон Минаков.

Относительно антикоронавирусной политики региональных властей члены ЛДПР, традиционно декларирующие свою оппозиционность, но при этом вполне договороспособные, занимают аморфную позицию в духе троцкистского «ни мира, ни войны». «Те меры, которые принимаются сейчас, недостаточны. Но я думаю, что это те максимальные меры, которые власти могут принять сейчас исходя из экономической ситуации, исходя из особого географического положения», - констатирует Антон Минаков.

Псковская ЛДПР, ещё сравнительно недавно претендовавшая чуть ли не на статус «второй партии» в регионе, в условиях самоизоляции явно сдаёт позиции.

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