0
00:29
В Псковской области ограничили выезд гражданским и муниципальным служащим за пределы региона
23:49
50 аппаратов ИВЛ доставили в псковский COVID-центр из Москвы
22:13
ФОТОФАКТ: в Пскове провели дезинфекцию железнодорожного вокзала
20:43
Скорая книжная помощь: псковские библиотекари читают детям книги по телефону
19:24
Предприниматель из Пскова предложил создать онлайн-платформу для поддержки друг друга
18:46
46 кредитов под нулевой процент одобрены предпринимателям в Псковской области
18:31
Михаил Ведерников: Базы отдыха должны быть закрыты
Еще новости
Общество

В Псковской области 7700 компаний не работают из-за пандемии

Треть субъектов малого и среднего предпринимательства приостановили свою деятельность. Фото: ПАИ

На заседании оперативного штаба по экономике 29 апреля губернатор Псковской области Михаил Ведерников сообщил, что треть субъектов малого и среднего предпринимательства в регионе приостановили свою деятельность. 

«Две волны поддержки будет из федерального бюджета регионам: 100 млрд рублей на помощь дотационным регионам и 100 млрд разделят между всеми регионами на конкретные статьи поддержки экономики», - отметил  Михаил Ведерников.

Он пояснил, что 28 апреля  на заседании федерального штаба озвучил  капитализацию поддержки малого и среднего предпринимательства (МСП) для льготных займов для пополнения средств  - это 100 млн рублей из регионального бюджета и еще 500 попросили у федерального. 7700 субъектов МСП  в области приостановили деятельность, это треть субъектов МСП региона. У крупного бизнеса мощности загружены в среднем от 30 до 60%, и это еще неплохой  показатель. Потребуется реструктуризация кредитов.

«Снова придётся брать кредиты нашей области. Госдолг может составить порядка 125% процентов после таких кредитов, но они нужны на восстановление экономики. Вчера тоже попросили на федеральном уровне, чтобы большую часть дефицита компенсировал федеральный бюджет», - заметил губернатор.

Он подчеркнул, что «в целом наша позиция была услышана».

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Поддерживаете ли вы меры по борьбе с коронавирусом, предпринимаемые региональными властями?
Проголосовать >>>
  • Сюжет
  • Китайский коронавирус
В Псковской области ограничили выезд гражданским и муниципальным служащим за пределы региона Текст изменений в постановление администрации Псковской области «О дополнительном перечне организаций, на которые не распространяется действие Указа Президента» 50 аппаратов ИВЛ доставили в псковский COVID-центр из Москвы Текст изменений в указ губернатора «О мерах по противодействию распространению на территории Псковской области новой коронавирусной инфекции» ФОТОФАКТ: в Пскове провели дезинфекцию железнодорожного вокзала Налоговая на бесплатном вебинаре расскажет псковичам о мерах поддержки бизнеса во время пандемии Полковник-миллиардер Дмитрий Захарченко пропал в столичном СИЗО Скорая книжная помощь: псковские библиотекари читают детям книги по телефону «Помощь оказывается без всякого шума»: Что делают псковские коммунисты в режиме самоизоляции Предприниматель из Пскова предложил создать онлайн-платформу для поддержки друг друга
Посмотреть все материалы сюжета >>>

В Псковской области ограничили выезд гражданским и муниципальным служащим за пределы региона
30 апреля 2020
В Псковской области ограничили выезд гражданским и муниципальным служащим за пределы региона
50 аппаратов ИВЛ доставили в псковский COVID-центр из Москвы
29 апреля 2020
50 аппаратов ИВЛ доставили в псковский COVID-центр из Москвы
ФОТОФАКТ: в Пскове провели дезинфекцию железнодорожного вокзала
29 апреля 2020
ФОТОФАКТ: в Пскове провели дезинфекцию железнодорожного вокзала
Скорая книжная помощь: псковские библиотекари читают детям книги по телефону
29 апреля 2020
Скорая книжная помощь: псковские библиотекари читают детям книги по телефону
Предприниматель из Пскова предложил создать онлайн-платформу для поддержки друг друга
29 апреля 2020
Предприниматель из Пскова предложил создать онлайн-платформу для поддержки друг друга
46 кредитов под нулевой процент одобрены предпринимателям в Псковской области
29 апреля 2020
46 кредитов под нулевой процент одобрены предпринимателям в Псковской области
Михаил Ведерников: Базы отдыха должны быть закрыты
29 апреля 2020
Михаил Ведерников: Базы отдыха должны быть закрыты
Приехать в Псковскую область на майские праздники смогут только владельцы дач или родственники псковичей
29 апреля 2020
Приехать в Псковскую область на майские праздники смогут только владельцы дач или родственники псковичей

Идет загрузка...