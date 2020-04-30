В Псковской области 7700 компаний не работают из-за пандемии

18:37, 29 апреля 2020, ПАИ

На заседании оперативного штаба по экономике 29 апреля губернатор Псковской области Михаил Ведерников сообщил, что треть субъектов малого и среднего предпринимательства в регионе приостановили свою деятельность.

«Две волны поддержки будет из федерального бюджета регионам: 100 млрд рублей на помощь дотационным регионам и 100 млрд разделят между всеми регионами на конкретные статьи поддержки экономики», - отметил Михаил Ведерников.

Он пояснил, что 28 апреля на заседании федерального штаба озвучил капитализацию поддержки малого и среднего предпринимательства (МСП) для льготных займов для пополнения средств - это 100 млн рублей из регионального бюджета и еще 500 попросили у федерального. 7700 субъектов МСП в области приостановили деятельность, это треть субъектов МСП региона. У крупного бизнеса мощности загружены в среднем от 30 до 60%, и это еще неплохой показатель. Потребуется реструктуризация кредитов.

«Снова придётся брать кредиты нашей области. Госдолг может составить порядка 125% процентов после таких кредитов, но они нужны на восстановление экономики. Вчера тоже попросили на федеральном уровне, чтобы большую часть дефицита компенсировал федеральный бюджет», - заметил губернатор.

Он подчеркнул, что «в целом наша позиция была услышана».